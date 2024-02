Italia’s Got Talent su TV8 con Elettra Lamborghini-Khaby Lame. Anticipazioni

Italia’s Got Talent su TV8 quando va in onda

La nuova edizione di Italia’s Got Talent, la produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, arriva per la prima volta in chiaro, su TV8, da domani, mercoledì 21 febbraio, alle ore 21.30.

Italia’s Got Talent su TV8 con Elettra Lamborghini e Khaby Lame new entry. I giudici

Al tavolo di questa edizione siedono la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, i due nuovi giudici del programma.

Al loro fianco, invece, due gradite conferme: Mara Maionchi, talent scout e apprezzato volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano.

Italia’s Got Talent chi conduce

La conduzione è affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal, che portano la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent.





Italia’s Got Talent a caccia di talenti

Si inizia con le prime due puntate di audizioni alla ricerca dei migliori talenti del nostro Paese. Tantissime le esibizioni che hanno divertito e commosso, insegnato e sorpreso. Tra i concorrenti anche una sopravvissuta al terremoto che ha colpito il centro Italia il 24 agosto 2016 che, tra risate, lacrime e un altissimo coinvolgimento emotivo, ha raccontato una tragedia con un incredibile forza e ironia.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani, scritto con Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio, Jacopo Magri. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.