Italiaonline, gestire gli impegni via telefono: ecco come fare

Italiaonline, i numeri al servizio dell'utente di PagineBianche e PagineGialle si arricchiscono di un'offerta ancora più completa

Il 12.40 e l'89.24.24 sono tutti nuovi! L'ultima release del servizio (by Italiaonline) pone al centro l'utente che adesso può beneficiare di una user experience totalmente rinnovata e migliorata.

Pronto PagineBianche (12.40), si ripropone di essere una guida facile e veloce e di aiutare gli utenti ad affrontare le incombenze quotidiane e la burocrazia. Il servizio supporta le persone nella gestione dei propri impegni, per risparmiare loro tempo e migliorare la qualità della vita. Gli utenti potranno così ricevere informazioni su numeri di telefono e indirizzi, ma anche su procedure e documenti, scadenze fiscali, memo scadenze, farmacie aperte, sveglia e ora esatta.

E per chi desidera ulteriori servizi esclusivi, c'è la possibilità di iscriversi a Special 12.40 per avere a disposizione un team qualificato, essere riconosciuti per nome ogni volta che si chiama; avere un servizio più veloce; partecipare ai concorsi e alle promozioni riservate in esclusiva ai membri del Club e altro ancora.

L'iconico Pronto PagineGialle​ (89.24.24), invece, offre soluzioni sempre in tasca con una chiamata e si arricchisce di una nuova filosofia riassumibile in due parole: ascolto e servizio. A disposizione degli utenti la possibilità di chiedere informazioni e prenotazioni su dove mangiare, mobilità, benessere, shopping, svago, cultura, spedizioni, lavanderie, orari negozi, cinema, mappe, meteo.

Inoltre, anche qui, la possibilità di far parte dei servizi esclusivi 89.24.24 PerTe e Prontissimo 89.24.24: servizi e privilegi su misura e addirittura un assistente personale. E presto arriveranno molte altre novità su questi due servizi Italiaonline che si confermano molto più che semplici numeri di telefono.