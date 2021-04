Jennifer Lopez-Alex Rodriguez si sono lasciati, annuncio in tv: "Meglio amici"

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: matrimonio annullato

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati definitivamente. L'ex coppia di fidanzati ha annunciato in tv a Today di aver messo fine alla loro relazione dopo aver tentato di risolvere i problemi che li attanagliavano da un po'.

I due hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, in cui si legge: “Ci siamo resi conto di stare meglio come amici e non vediamo l'ora di rimanere tali. Continueremo a lavorare insieme e sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. Auguriamo il meglio l'uno all'altra e ai nostri figli. Per rispetto nei loro confronti, l'unico altro commento che abbiamo da dire è grazie a tutti coloro che hanno inviato parole gentili e di supporto".

Lopez e Rodriguez hanno iniziato a frequentarsi nel 2017 e si erano fidanzati a marzo 2019. L'annuncio arriva pochi giorni dopo che la Lopez ha condiviso foto di se stessa sul suo Instagram senza l'anello di fidanzamento al dito.

Jennifer Lopez e i motivi dietro la separazione da Rodriguez

A detta di alcune fonti vicine alla coppia, Jennifer Lopez nutriva dei dubbi su Rodriguez da tempo: "Stava pensando di lasciarlo fià da sei mesi". Anche gli amici della cantante non erano grandi fan di Rodriguez, visti i suoi passati scandali legati ai tradimenti di coppia. "Gli amici di Jennifer per molto tempo l'avevano avvertita che Alex non era un bravo ragazzo e che la stava usando per ripulire la sua immagine dopo i numerosi scandali", ha detto la fonte. "Per anni Jennifer non ha ascoltato gli avvertimenti, ma ora ci crede".