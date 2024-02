John Elkann imbronciato va a lamentarsi al Corriere: "Basta trattarmi male"

John Elkann, il numero uno di Exor e Gedi avvistato in via Solferino a Milano: "È andato a lamentarsi con il Corriere della Sera..."

Cosa ci faceva John Elkann da Lucio Fontana nella sede del Corriere a Milano? Semplice, si lamentava per il trattamento ricevuto dal concorrente. A rivelarlo è il Foglio, il quale racconta l’episodio spiegando che il signore di Exor e Gedi (l’editore di Repubblica), è andato a lamentarsi di persona dal direttore della testata di Urbano Cairo.

Tra la “zuffa” legale con la mamma Margherita per l’eredità, i progetti futuri di Stellantis e le litigate con Calenda, effettivamente, di cose da scrivere il CorSera ne ha avute tante. Forse troppe. Di lui, scrive il Foglio, si dice che con strategia si tenga stretto il controllo sui media, perché qualcosa i giornali contano ancora. Chissà se, andandosene via da via Solferino, il numero uno di Exor teneva ancora il broncio…