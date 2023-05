Johnny Depp, firmato il contratto più ricco della storia. Ecco la cifra mai raggiunta prima

Johnny Depp, 20 milioni da Dior per la campagna del profumo Savage

Johnny Depp da record. L’attore di Pirati dei Caraibi e numerosi altri successi hollywoodiani firma con Dior un contratto da ben 20 milioni di euro. Si tratta di un accordo che non ha precedenti, il più ricco di tutti i tempi, almeno per quanto concerne il campo delle fragranze maschili.

Fra le due parti è stato firmato un contratto vertiginoso, un contratto che non ha evidentemente risentito dei recenti contenziosi legali dell'attore con l'ex moglie Amber Heard.

Comunque, dopo la vittoria in tribunale di Depp contro l’ex moglie, e la crescita esponenziale della sua popolarità, persino le vendite del profumo eau de toilette Dior Sauvage (di cui l’attore è testimonial da anni) sono incrementate.

Come scrive il Giornale, Dior, del resto, non ha mai interrotto la pubblicità della fragranza, anche nel pieno della battaglia legale con Amber Heard. Il profumo, molto apprezzato per la sua indiscutibile qualità, ha beneficiato anche dell'immagine dell'attore, riportando grosse vendite. A dirlo è lo stesso Bernard Arnault, Ceo della Lvmh, società madre di Dior.