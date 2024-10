Juventus-Stoccarda dove vederla in tv e streaming: Sky, NOW, Amazon Prime o TV8? Champions news

Juventus-Stoccarda dove vederla

Martedì 22 ottobre alle 21 le luci dell'Allianz Stadium illuminano il terzo match stagionale in Champions League della Juventus. Arriva a Torino lo Stoccarda e per la squadra di Thiago Motta sarà fondamentale cercare i 3 punti che rafforzerebbero una classifica sin qui ottima grazie alle vittorie contro PSV (3-1) e in trasferta sul campo del Lipsia (2-3). La squadra tedesca ha pareggiato con lo Sparta Praga e perso 3-1 contro il Real Madrid. Juventus-Stoccarda dove vederla? Guida veloce per seguire la squadra di Thiago Motta in diretta tv e streaming.

Juventus-Stoccarda dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Juventus e Stoccarda sarà in onda in tv su Sky Sport (che ha l'esclusiva di 185 delle 203 partite della Champions League). Niente diretta in chiaro. Per quanto concerne lo streaming, il match di Champions dei bianconeri andrà su SkyGo e Now.

Juventus-Stoccarda, telecronisti

La telecronaca del match che vede la Juventus impegnata in casa contro lo Stoccarda sarà di Federico Zancan con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Juventus-Stoccarda probabili formazioni

La Juventus oltre allo squalificato Di Gregorio (espulso nel match vinto a Lipsia, gioca Perin) deve rinunciare a Nico Gonzalez e Koopmeiners, mentre McKennie è recuperato e potrebbe partire dall'inizio. Cambiaso, Weah e Thuram probabilmente in panchina, mentre a destra torna titolare Conceicao dopo la squalifica.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Danilo, Cabal; Fagioli, McKennie; Conceicao, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Millot, Rieder, Leweling; Undav.