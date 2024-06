Kellogg's, donna incinta in una pubblicità: è la prima volta

Kellogg’s, nuova pubblicità

Negli ultimi anni, il mercato e la percezione dei prodotti destinati all'alimentazione hanno subìto profondi cambiamenti, dovuti principalmente a una nuova consapevolezza riguardante stili di vita e scelte alimentari. Un esempio eclatante di questa evoluzione è dato dalla strategia adottata dalla Kellogg’s, storica azienda americana produttrice dei corn flakes, che ha intrapreso una rottura netta con il passato ricollegandosi, tuttavia, a una visione più attuale e inclusiva del benessere.

La svolta di Kellogg’s: un nuovo messaggio sulla confezione

La Kellogg’s ha recentemente deciso di aggiornare l'immagine dei suoi cereali Special K, scegliendo di rappresentare una nuova figura femminile, ben lontana dagli standard legati alla dieta e alla perdita di peso che per anni hanno caratterizzato la pubblicità di questi prodotti. La scelta è ricaduta su Molly Baz, conosciuta autrice di libri di cucina negli USA, che appare sulla confezione dei cereali alla 39esima settimana di gravidanza. Questa scelta rappresenta un precedente quasi unico nel panorama del marketing alimentare, in quanto non si ricordano facilmente altri casi in cui una donna incinta sia stata protagonista in questo contesto.

Special for a Reason: un messaggio oltre il prodotto

La campagna “Special for a Reason” di Kellogg’s mira a valorizzare il messaggio di unicità, andando oltre il semplice prodotto. L'inclusione di Molly Baz non è casuale ma segue una precisa linea comunicativa che l'autrice ha già esplorato. Di recente, Baz è stata protagonista di una campagna pubblicitaria per Swehl, un marchio di accessori per l’allattamento, in cui appaiono immagini di lei con il pancione, il seno coperto da un bikini e biscotti di farina d’avena, accompagnate dallo slogan “basta aggiungere il latte”. L'intento è quello di normalizzare e celebrare momenti di vita quotidiana e scelte personali spesso ovattati, attraverso un linguaggio diretto e una rappresentazione visiva impattante.

Una nuova era per l'alimentazione e la pubblicità

Questa nuova direzione presa dalla Kellogg’s simboleggia un cambio di paradigma nel mondo dell'alimentazione e della pubblicità. Non più solo il richiamo alla perdita di peso e alla dieta come unici canoni di riferimento, ma l'apertura a una varietà di esperienze e storie personali che riflettono la realtà in tutte le sue sfaccettature. Il corpo femminile, in particolare, viene celebrato nella sua capacità di generare vita, piuttosto che essere vincolato a canoni estetici ristretti.

Questa svolta rappresenta, forse, un segnale positivo di come il messaggio veicolato dai grandi brand stia lentamente ma inesorabilmente evolvendo verso una comunicazione più inclusiva e rispettosa della diversità delle esperienze umane. Dunque, la mossa di Kellogg’s non è solo una questione di immagine, ma parte di una più ampia riflessione sul ruolo che l'alimentazione ricopre nelle nostre vite, non più solo come nutrimento ma come espressione di una cultura sempre più attenta alla salute, al benessere e all'accettazione di sé.