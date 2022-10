Per il nuovo Espresso parla l'ad Forlani Jr. Intervista esclusiva

Bfc Media rilancia l'Espresso con un nuovo progetto editoriale. L'intervista esclusiva di Affaritaliani.it all'Ad Marco Forlani

Questa mattina, nella prestigiosa cornice di Palazzo Parigi a Milano, BFC Media ha presentato il nuovo progetto multimediale de L’Espresso davanti a un pubblico composto da esponenti della comunità finanziaria, investitori, operatori dell’informazione, comunicatori, p.r., e alla presenza del nuovo editore Danilo Iervolino. Il Presidente Denis Masetti, dopo aver illustrato la crescita di BFC Media, ha ricordato le tappe fondamentali de L’Espresso Media, la newco costituita con lo scopo di acquisire e gestire gli asset editoriali de L’Espresso.

Il percorso è partito nel febbraio scorso quando è stata costituita la società L’espresso Media, controllata al 51% da BFC Media e partecipata al 49% da Idi, la family office di Danilo Iervolino, che ha acquisito dal Gruppo Gedi (controllato da Exor) le attività editoriali del settimanale L’Espresso, del periodico Le Guide de L’Espresso e delle relative attività digitali. Un’acquisizione conclusa, dopo una lunga trattativa, a giugno 2022.

La nuova gestione di L’Espresso Media è iniziata il giorno 1 luglio 2022 con la conferma in toto del corpo redazionale e del direttore Lirio Abbate. Oggi il settimanale L’Espresso ha una distribuzione edicola di oltre 200 mila copie, una diffusione certificata ADS di 140 mila copie a settimana e oltre 40 mila abbonati, una readership di oltre 1,1 milioni di lettori a settimana, mentre il sito lespresso.it conta oltre 1,4 milioni di utenti unici al mese, 105 mila iscritti alla newsletter digitale e oltre 1,4 milioni di followers sui social.

L'intervista esclusiva all'Amministratore delegato Marco Forlani

Il CDA, composto da Denis Masetti (Presidente), Marco Forlani (Amministratore Delegato), Mirko Bertucci (Direttore Generale), Maurizio Milan, Massimiliano Muneghina, Margherita Revelli Caracciolo e Alessandro Mauro Rossi, si è messo subito al lavoro per costruire il nuovo progetto. In agosto la redazione è stata trasferita dalla sede Gedi di Via Cristoforo Colombo a Roma, nell’elegante nuova sede di Via In Lucina 17, nel centro storico della capitale, in una posizione strategica dove si incontrano il mondo della politica, dell’economia e della cultura.

E’ stato predisposto un nuovo modello organizzativo, illustrato dall’Amministratore Delegato Marco Forlani, incentrato sull’integrazione tra L’Espresso e BFC Media, che darà solidità e futuro al progetto e che ha già prodotto i primi risultati, con il Premio L’Espresso alla Cultura, consegnato in settembre al regista Paolo Sorrentino a Palazzo Amman a Venezia, l’edizione del libro “Il vetro soffiato” pubblicato in agosto e dedicato ad Eugenio Scalfari, il table-book “Cioccolato 100 Eccellenze italiane”, che verrà presentato il prossimo 21 ottobre a Perugia in occasione dell’Eurochocolate.

L'intervento completo dell'editore Danilo Iervolino

E’ in corso di preparazione, sotto la regia di Antonio Tufano, il progetto web che vedrà la nascita del primo “Netzine”, ossia un magazine digitale fortemente improntato alla multimedialità e al coinvolgimento dei lettori, che potranno dialogare con la redazione e gli autori, gli influencer, i personaggi dell’economia e della cultura, che troveranno nel sito lespresso.it uno spazio a disposizione per esprimersi e commentare.