L'Espresso, Fabrizio Gatti lascia il settimanale e approda nel gruppo Citynews

Citynews, Fabrizio Gatti lascia l'Espresso dopo l'arrivo di Iervolino ed entra nel gruppo editore di MilanoToday

La storica penna dell’Espresso Fabrizio Gatti passa al gruppo Citynews. Rinomata firma del mondo del giornalismo d’inchiesta, Gatti lascia dopo 18 anni il settimanale L’Espresso. Lì, nel settimanale ora proprietà di Danilo Iervolino, Gatti ha approfondito storie difficili, infiltrandosi per raccontare le rotte dell’emigrazione irregolare dall’Africa all’Europa, le vergogne del caporalato nell’agricoltura e nell’edilizia, la corruzione negli appalti pubblici, e la cattiva gestione negli ospedali. Un occhio coraggioso e severo.

Come riporta Primaonline, Fabrizio Gatti da oggi, giovedì 1 settembre, entra ufficialmente nella squadra di Citynews come “Direttore editoriale per approfondimenti” di Today. “In concreto”, spiegano gli editori, “lavorerà per valorizzare le storie dei territori, collaborando con i giornalisti locali di Citynews. Inoltre produrrà con cadenza regolare degli editoriali sulla nostra nazionale”.

Per il gruppo Citynews, fondato e amministrato da Luca Lani e Fernando Diana, che edita 52 edizioni metropolitane on line, è un interessante segnale di volontà di crescita di impegno giornalistico. Fortissimo nei contenuti di prossimità, sempre ai vertici delle classifiche delle testate on line, il gruppo ha deciso di investire sul grande giornalismo. Scontato, per ovvie ragioni, dire che per l’Espresso l’uscita del giornalista è una grossa perdita.