Blocco 181, Mare Fuori e... 'L'Italia delle serie tv – Guida tra fiction e realtà'

'L'Italia delle serie tv – Guida tra fiction e realtà'

Una guida di viaggio tra fiction e realtà nei luoghi iconici della serialità italiana Esce il 5 marzo per Linea Edizioni “L’Italia delle serie tv - Guida tra fiction realtà”, il nuovo libro di Giorgia Di Stefano, un viaggio pop attraverso il nostro Paese alla scoperta delle location che hanno fatto da sfondo alle serie tv più amate degli ultimi anni. Tra personaggi straordinari e storie quotidiane, il libro esplora quartieri, palazzi, musei e angoli nascosti, con un focus su città come Milano, Roma e Napoli, diventate sempre più protagoniste della serialità italiana. Ogni capitolo svela location iconiche e tesori nascosti che non sono semplici scenari, ma parte integrante delle storie raccontate sullo schermo. Pensato sia per gli appassionati di serie tv che per chi desidera scoprire l'Italia con uno sguardo inedito, “L'Italia delle serie tv” offre curiosità, aneddoti e dettagli su come i set televisivi contribuiscano a creare atmosfere uniche. Il libro permette di visitare le città italiane intrecciando finzione e realtà, arricchendo ogni viaggio con una prospettiva originale sui luoghi più suggestivi della nostra penisola. Perfetto per chi vuole scoprire nuovi titoli da guardare in tv e per chi sogna di calcare i set che hanno dato vita alle proprie storie preferite.





Un viaggio attraverso la serialità italiana per scoprire la bellezza delle nostre città Il libro segue un percorso geografico, toccando le principali città italiane legate alla produzione seriale: dalla Milano di Fedeltà, Blocco 181, Monterossi e Il Clandestino, alla Roma di Vita da Carlo, SKAM Italia, Call My Agent Italia e molte altre, passando a Napoli nei quartieri de L’Amica Geniale, Gomorra e Mare Fuori, Firenze, Torino, Bologna, Venezia e tantissime altre città. Dai thriller ambientati nel Nord Italia, come Stucky, a quelle girate tra Bari, Lolita Lobosco e la Sicilia di The Bad Guy e Montalbano, passando per le serie tv che hanno portato le città italiane sul piccolo schermo in tutto il mondo. Il libro dedica anche una sezione speciale ai titoli internazionali girati in Italia, evidenziando il fascino del nostro Paese come set cinematografico naturale.

Chi è Giorgia Di Stefano

Giorgia Di Stefano è autrice, redattrice e copywriter, esperta di cultura pop, cineturismo e serialità televisiva. Dopo il successo del suo primo libro “New York Trip - Storie, strade, serie tv” (2023), una guida di viaggio attraverso la New York della serialità televisiva degli ultimi vent’anni, torna con un'opera che esplora la relazione tra fiction e realtà nei luoghi della serialità italiana. Oltre a scrivere di serie tv e pop culture su magazine online e offline, ha partecipato a diversi podcast e programmi in radio (Radio Popolare, Rai Radio 1) e lavora come Content Creator e Digital Copywriter. Nel 2019 ha creato TV Tips, l’app editoriale dedicata agli appassionati di serie tv, pensata per offrire consigli mirati e contenuti esclusivi. Sul suo profilo Instagram (@giorgia_stargirl), racconta ogni giorno alla sua community cosa guardare in streaming e porta i suoi follower alla scoperta dei luoghi iconici delle serie.

La casa editrice

LINEA Edizioni è una casa editrice indipendente, associata all’AIE – Associazione Italiana Editori, che nasce a Padova nel 2015 con lo scopo di promuovere e valorizzare le pubblicazioni, per ragazzi e adulti, in lingua italiana e straniera, e in collaborazione con diverse Università del territorio nazionale, che possano stimolare la riflessione e il confronto. L’editrice Lisa Marra, anche in qualità di presidente dell’associazione Accademia Veneta, organizza, inoltre, eventi culturali che, con un taglio interdisciplinare, approfondiscono tematiche di interesse collettivo, promuovendo la letteratura come strumento di impegno civile e crescita sociale. Il piano editoriale si articola nelle seguenti collane: Linea narrativa, Linea saggistica, Linea classici, Linea arte/architettura, Linea bambini e ragazzi, Linea Fumetto.