L'uomo torna sulla luna, partita la missione Artemis 1 della Nasa. VIDEO

L'uomo torna sulla luna, al via la missione della Nasa

Dopo vari rinvii, questa mattina è finalmente decollata la missione Artemis 1 dalla piattaforma 39B del Kennedy Space Center, in Florida. Con Artemis 1 la Nasa lancerà la capsula Orion, che rimarrà nello spazio per circa 26 giorni, durante i quali saranno effettuati i primi test intorno alla Luna. Nell’ambito del programma Nasa c’è anche un mini-satellite italiano, ArgoMoon, realizzato da Argotech, un’azienda torinese.

Il cubesat, che misura 24x36x12 centimetri, verrà lanciato dopo 3 ore e 55 minuti dal lift-off e resterà in attività per circa sei mesi, raccogliendo immagini e dati preziosi sulla superficie lunare. Con le missioni Artemis, la Nasa farà atterrare la prima donna e la prima persona di colore sulla luna, utilizzando tecnologie innovative per esplorare porzioni estese dell’unico satellite naturale della Terra.

Scopo finale del programma Artemis sarà inoltre quello di installare una base operativa funzionante sulla luna, che potrà supportare missioni di lunga durata e allo stesso tempo costituirà il terreno di prova per le tecnologie da utilizzare su Marte.