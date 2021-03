La Cirle, piattaforma online per scambio di competenze in marketing digitale

Nata da un’idea delle menti creative de La Content Academy, La Circle è una piattaforma online di membership per lo scambio di idee, progetti e di tutto ciò che ruota intorno al mondo del marketing digitale e delle professionalità in genere.

All’interno, sette stanze tematiche: veri e propri spazi di dialogo e condivisione, moderati, ciascuno, da un professionista del settore, in cui accrescere le proprie skills grazie all’interazione con gli altri membri e dove avviene un continuo scambio di contenuti, best practices, esperienze di successo, idee e progetti innovativi, confrontandosi sui temi del content marketing, del social media marketing, del lavoro da freelance, del branding, della gestione del tempo, dello storytelling e della crescita personale e professionale. Uno spazio simile ad un social network, dunque, dove il valore aggiunto è l’interesse, condiviso tramite discussioni, articoli, post, ma anche workshop, conferenze, in video in diretta oppure on demand. E poi ancora, finestre di dialogo private, per approfondire scambi e relazioni con gli interlocutori più interessanti.

Moderatori delle stanze de La Circle sono l’analista della rete Luca Conti, la career coach Luisa Ruggiero, l’esperto di storytelling Cristiano Carriero, la digital strategist Valentina Vellucci e i branding stategist Erika D’Amico e Emanuela Ciuffoli. È loro il ruolo di guida all’interno di un dibattito che è arricchito, ogni giorno, da contributi che giungono da percorsi ed esperienze diverse.