La Gialappa’s Band commenta gli Europei di Calcio 2021, su Twitch con Rds Next

Vi mancavano le telecronache della Gialappa’s Band? Il mitico format torna dopo oltre trent’anni e si rinnova per gli Europei di Calcio 2021: Giorgio Gherarducci e Marco Santin commenteranno le partite sulla piattaforma social Twitch con un partner d’eccezione come RDS Next, la prima social radio ideata per Millenials e Generazione Z.

Il primo appuntamento è l'11 giugno con Italia-Turchia: il commento delle partite avverrà presso l’Auditorium Multimediale di RDS, che ospita gli studi milanesi di RDS Next, e avrà come special guest Carlo Pellegatti e Giampaolo Gherarducci, telecronisti storici di Mediaset.

Ma saranno tantissimi gli ospiti previsti per le 29 puntate di Twitch dire Europei, questo è il titolo del programma: fino alla finale dell’11 luglio, la Gialappa's ospiterà i suois amici storici ma anche alle webstar-creator-influencer-tikoker di RDS Next e tifosi “stranieri” residenti in Italia, che sosterranno le squadre delle proprie nazioni.

Il nuovo canale Twitch della Gialappa's ha già registrato migliaia di follower a 24 ore dall'apertura, ma le dirette dei commenti saranno visibili anche su RDS Next tramite app, sito web, Facebook, Twitch, Youtube e Tik Tok. Per la Gialappa's è una rivoluzione, un totale cambio di linguaggio: è la prima volta, infatti, che la storica band decide di farsi vedere anche in video. Tutto questo sarà reso possibile anche dalla collaborazione con il gruppo Gli acchiappafilm che si occuperà della parte tecnica e di comunicazione, mentre la regia sarà affidata a Orio Navarra di The Pepegas Team.