La Piazza di Affari fa notizia sui quotidiani: Corriere, La Stampa, Rep...

La seconda serata de "La Piazza" di Affari fa notizia sui quotidiani

Seconda serata densa di spunti e di notizie per "La Piazza", la kermesse di Affaritaliani.it ideata e condotta dal direttore Angelo Maria Perrino. Come ormai da tradizione, la cittadina di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi si è trasformata da nel salotto della politica italiana con un'agenda fitta di incontri, dibattiti e interviste. Il programma è cominciato sabato 26 agosto e anche la seconda serata di ieri non ha tradito le attese.

E ancora una volta c'è grande attenzione per l'evento sui vari media italiani. Pressoché tutti i principali quotidiani italiani hanno parlato della prima serata de "La Piazza", grazie ai tanti spunti emersi dagli interventi dei tanti ospiti. Da Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e i Trasporti ad Antonio Tajani vicepremier e ministro degli Esteri. Ampio spazio anche alle opposizioni con Stefano Patuanelli (M5s) e Carlo Calenda (Azione). Presente anche il ministro dei rapporti Europei e responsabile del Pnrr Raffaele Fitto e il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon e molti altri esponenti della politica e non solo.

La Piazza di Affari su Repubblica

La Piazza su Il Giornale