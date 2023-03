La radical chic Concita De Gregorio alla direzione di "The Hollywood Reporter"

Da La7 alla guida del dipartimento italiano della storica rivista americana "The Hollywood Reporter". Concita De Gregorio è la nuova direttrice

Concita De Gregorio alla direzione di “The Hollywood Reporter”. La storica rivista americana dedicata all’intrattenimento debutta per la prima volta in Europa dopo quasi cent’anni di storia e si affida alla guida della giornalista e conduttrice pisana.

“The Hollywood Reporter Roma”, questo il nome scelto per il progetto italiano, sarà una piattaforma multimediale con un sito web e una rivista cartacea (la quale uscirà in edicola ad aprile). La licenza è nelle mani di Brainstore Media, una nuovo realtà editoriale nata in seno al gruppo Artmediamix guidato da Gian Marco Sandri.

“Avevamo la necessità di creare una partnership internazionale con un brand autorevole per presidiare uno spazio di mercato dell’editoria dell’entertainment che esiste e segue un trend esponenziale come quello dello sviluppo delle piattaforme di streaming”, spiega, come riporta Engage, Gian Marco Sandri.

“Roma è la città del cinema, ha fatto la storia dello spettacolo, dal Colosseo a Cinecittà. La convergenza dei successi italiani nell’arte, nello sport, nella musica e nel cinema ha restituito all’Italia una centralità di cui questo ponte tra Roma e Hollywood vuole essere specchio e motore. Per l’industria dell’intrattenimento e non solo".

"The Hollywood Reporter Roma mira a promuovere la qualità e la creatività italiana in tutto il mondo, senza vincoli, intercettando i cambiamenti culturali e sociali. Il mezzo audiovisivo è diventato centrale nel processo di conoscenza e di educazione delle nuove generazioni, e continuerà ad esserlo. E’ quindi una grande gioia lavorare con uno staff editoriale di giovani e giovanissimi per dare spazio e voce a tutto ciò”, dice Concita De Gregorio.