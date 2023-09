La Rai arruola l'immunologa anti-vino Antonella Viola, ecco che cosa condurrà

Antonella Viola, l'immunologa "anti-vino" nuova conduttrice Rai

Dalle ospitate nei talk-show politici a Rai Gulp. Alla fine Antonella Viola ce l’ha fatta: anche lei può finalmente dire di rientrare nella “Walk of Fame” delle conduttrici televisive italiane. La biologa “anti-vino” (ma favorevole alla cannabis libera), divenuta celebre per aver aperto il vaso di Pandora sulle proprietà cancerogene della bevanda tra le più antiche al mondo scatenando una polemica nazionale, andrà a condurre un programma di divulgazione scientifica per bambini.

Il nome della trasmissione sarà “Clorofilla”, come la funzione delle piante di assorbire la luce. Un modo più che adeguato per rendere chiaro il focus del programma, per l’appunto, sulla natura. In particolare quella vegetale. La conduttrice spiegherà, dunque, ai più giovani i segreti del mondo della botanica, visitando i più begli orti italiani.

Gli episodi, secondo quanto ha rivelato viale Mazzini, dovrebbero essere 15, mentre la durata sarebbe di circa 20 minuti. Per quel che riguarda la messa in onda, i dettagli sono ben pochi. Non è ancora chiaro quando il programma di Antonella Viola andrà in onda, ma non dovrebbe trattarsi di una lunga attesa.