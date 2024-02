La Rua sogno Eurovision col 'Governo del Cuore'. "Angelina Mango? Che carisma"

La Rua sogno Eurovision 2024 col 'Governo del Cuore'

La Rua si prepara per la kermesse canora ‘Una voce per San Marino’ - presentata da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto - che mette in palio un posto per l’Eurovision Song Contest in programma a maggio (da martedì 7 a sabato 11) in Svezia. Appuntamento sabato con il brano ‘Governo del cuore’ scritto dal frontman Daniele Incicco e prodotto da Dardust.

I rivali sulla strada che porta alla Malmö Arena? In primis Amy Atkinson, Aaron Sibley, Wlady, DJ Jad, Corona & Ice Mc, Dana Gillespie, i Jalisse, Marcella Bella, Pago e Loredana Bertè.

"Governo del cuore? E' una canzone che parla della fase dell'innamoramento e di come vada a sovvertire tutte le ragioni che guidano normalmente la nostra vita, motivo per il quale ci troviamo in uno stato irrazionale", spiega ad Affaritaliani.it Daniele Incicco frontman di La Rua. Band che in passato è stata protagonista a Tú sí que vales prima e Amici poi (chiudendo nelle prime posizioni, in scia al vincitore Sergio Sylvestre ed Elodie.

L'ultimo Sanremo? "A me è piaciuto tantissimo Angelina Mango, anche perché..."

Ecco l'intervista.

La Rua: "Sanremo 2024? Che carisma Angelina Mango. Un fioretto per l'Eurovision..."

Governo del cuore, la vostra canzone a 'Una voce per San Marino', sognando l'Eurovision. Ci raccontate il brano che presenterete?

Parla di tutta la parte 'governativa' del cuore, immaginandolo come fosse un grande parlamento fatto di educazione, traumi, emotività, cose che ti sono accadute... E in questo grande 'esecutivo', durante l'innamoramento, tutta la parte razionale diventa un'opposizione: l'istinto e l'innamoramento prendono il sopravvento e diventano l'unica realtà che può governare. Sovvertendo tutte le ragioni che guidano normalmente la nostra vita"

Chi sono i rivali italiani che temete di più nella corsa all'Eurovision 2024?

Quello che ci insegna il tempo è che non bisogna temere nessuno, ma si deve rispettare tutti. E' una gara canora e comunque bisogna già essere orgogliosi di essere tra gli otto Big.

Di Sanremo 2024 vi è piaciuto....

"Dell'ultimo Festival a me è piaciuto tantissimo Angelina Mango, anche perché aveva la canzone del nostro fratello artistico che è Dardust. La Noia è un brano che spaccava e che ha una produzione importante. Poi lei è giovane, ha questo grande carisma, che è difficile da trovare"

Un fioretto agli 'dei della musica' in cambio della qualificazione all'Eurovision?

Potrebbe essere... niente alcolici (ride, ndr). Non che ne usiamo tanti. Ma potremmo non usarli più e continuare a fare ancora più del bene all'interno delle nelle nostre vite. Più di quanto ne facciamo già ora"

Andiamo oltre l'orizzonte dell'Eurovision 2024. State preparando qualcosa magari in ottica Sanremo 2025?

Intanto ci stiamo concentrando sull'uscita di un disco, nuove canzoni. E poi.... Bisognerà vedere. Siamo sempre arrivati a un passo da Sanremo e non è mai successo. Magari quest'anno... chi lo sa"