La Talpa di Diletta Leotta slitta? Giallo? Macché. La verità nella... partita a scacchi tra Rai e Mediaset

La Talpa di Diletta Leotta slitta? Macché. La verità è nella partita a scacchi tra Rai e Mediaset

La Talpa slitta è il 'leit motiv' di queste ultime settimane, con indiscrezioni che hanno dato il reality condotto da Diletta Leotta in partenza a ottobre e quindi a inizio novembre. L'ultimo tam tam che correva tra web e social lo collocava tra all'11 novembre. Anzi no. Il penultimo. Perché in queste ore è ripartita la caccia alla data, scoprendo che quel giorno, in prima serata dovrebbe andare in onda un film: Fino all’ultimo indizio (con Rami Malek, Denzel Washington), un thriller che non va a caccia di 'talpe', ma di un serial killer.

Ma, a ben guardare la Talpa non è mai slittata per una ragione molto semplice: Mediaset non ha annunciato alcuna data di partenza. Vero, c'era un'idea generale (attorno a metà ottobre, post fine del secondo ciclo di Temptation Island) all'epoca dei palinsesti di metà luglio, ma - si sa - la presentazione estiva dà una linea generale, poi è con la caduta delle prime foglie autunnali che si focalizza meglio date e dettagli.

La sensazione dall'esterno? Che da Cologno Monzese abbiano chiare le idee e semplicemente si stia giocando una partita a scacchi con la Rai, con piccole modifiche di palinsesto (collocazioni di film, serie tv) anche last minute, in attesa di sistemare le pedine nelle giuste caselle: sposti la torre, muovi cavallo e pedone per andare allo scacco matto.

Le guerre stellari degli ascolti tv tra Biscione e la televisione di viale Mazzini non sono fatte solo di grandi annunci, ma anche di normali e fisiologici tatticismi. Come fosse la vigilia di Inter-Juve con i mille dubbi di formazione che attanagliano la stampa sportiva prima del fischio d'inizio del match. Dunque, non stupiamoci se vedremo partire 'improvvisamente' la Talpa nella prima serata di Canale 5 in un autunno che, non dimentichiamo, vedrà anche la messa in onda di un altro evento tv molto atteso dal pubblico: Amici – Verissimo, il nuovo programma con Silvia Toffanin prodotto con Fascino di Maria De Filippi.

