La Talpa di Diletta Leotta su Canale 5 perde i pezzi: "Dietrofront di 3/4 concorrenti"

La Talpa di Diletta Leotta su Canale 5 perde alcuni concorrenti?

Il cast de La Talpa era stato rivelato nei giorni scorsi (da Fq Magazine), ma ora lo docu-reality di Canale 5 condotto da Diletta Leotta (che dovrebbe partire in prima serata entro metà ottobre) rischia di dover rimescolare le sue carte per alcune defezioni dell'ultima ora.

La Talpa, i nomi dei concorrenti trapelati nei giorni scorsi

Intanto facciamo un veloce riassunto sui nomi dei concorrenti usciti nei giorni scorsi (senza dimenticare quelli ufficiali di Ballando con Le Stelle, nove nomi a partire da Luca Barbareschi). Da Jo Squillo (già protagonista a Grande Fratello e Isola dei Famosi) all'ex velina Ludovica Frasca, passando per la campionessa olimpica di fioretto Elisa di Francisca, Nicola Ventola (ex attaccante dell'Inter), Marco Melandri (per tanti anni protagonista in MotoGp dove fu anche vice campione del mondo), Marina La Rosa (indimenticabile stella del primo Grande Fratello e poi protagonista anche a l'Isola dei Famosi), l’ex Iena Marco Berry, Lucilla Agosti, Orian Ichaki (Madre Natura a Ciao Darwin) Alessandro Egger (Ballando con le stelle) e Gilles Rocca (Ballando con le Stelle e Isola dei Famosi), oltre alla coppia Veronica Peparini e Andreas Muller (da poco neo genitori).

La Talpa di Diletta perde 3 o 4 concorrenti? Rebus Ventola

Questi i nomi. Ma, secondo Davide Maggio "il cast già annunciato potrebbe vedere un rimescolamento a seguito del diefront di 3/4 concorrenti. Uno di questi ve l’avevamo annunciato proprio noi: Nicola Ventola. L’ex calciatore avrebbe deciso di fare un passo indietro malgrado fosse allettato dall’idea di cimentarsi col reality game di Canale 5".

Il motivo del possibile passo indietro di Ventola? Il lancio sul web di Viva el Futbol, format calcistico al via il 19 agosto che lo vedrà protagonista assieme a Lele Adani e Antonio Cassano. Sempre secondo il sito davidemaggio.it "Fremantle era comunque disposta a garantire, durante il periodo di set de La Talpa, previsto a fine agosto, il collegamento di Ventola con Cassano e Adani. Per questo motivo, la produzione spera ancora di avere Ventola tra i concorrenti ma le speranze si sono ridotte al lumicino"