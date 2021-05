Agente o amica? Accanto a Antonella Viola c'è Gabriella Nobile, PR e attivista

La virologa Antonella Viola a Un giorno da pecora, su Rai Radio1, smentisce le voci sull'agente che le gestirebbe le richieste di interviste e le ospitate in tv. “No, si tratta di una cara amica dei tempi dalle scuole medie. Quando è scoppiata la 'bolla mediatica', hanno iniziato a chiamarmi dalle varie trasmissioni e sono andata un po' in crisi, non sapevo come comportarmi, il telefono squillava sempre e io dovevo lavorare. A quel punto la mia amica Gabriella mi ha detto: Antonella, dai il mio numero, tanto io faccio questo di lavoro, e ti do una mano. Quindi non ho un agente ma solo un'amica che mi aiuta”.

Ma chi è Gabriella? L'amica di infanzia della Dott.sa Viola è Gabriella Nobile, nota PR pugliese, ma ormai milanese d'adozione, negli ultimi anni assorta agli onori delle cronache anche come fondatrice di "Mamme per la pelle", associazione che riunisce i genitori adottivi di bambini nati all'estero. Nobile di recente ha pubblicato il libro "I miei figli spiegati a un razzista", con prefazione di Liliana Segre. In precedenza ha più volte polemizzato con Matteo Salvini, lamentando episodi di razzismo subiti dai suoi figli e sostenendo che il comportamento dei politici dà il cattivo esempio a chi li segue.

Antonella Viola racconta che quando era bambina e giocava con le sue amiche, spesso si divertiva a fare la parte della "donna invisibile". E anche oggi, nonostante sia tra le virologhe più presenti in tv, Viola spera "di tornare invisibile". "Ormai - continua - stiamo andando verso una risoluzione di questa situazione, l'estate il virus circola poco e a settembre/ottobre saremo vaccinati". Conclude, sembra sulle orme del virologo Massimo Galli, che di recente ha annunciato l'addio agli schermi, che "adesso c'è da finire la stagione in tv con Gramellini, a fine maggio, e poi direi basta, di cosa dobbiamo parlare?”.

Quando le viene chiesto se parteciperà ad altri programmi, risponde: "Ora voglio focalizzarmi di nuovo sul mio lavoro, abbiamo un sacco di articoli che devo far pubblicare, insomma ho altro da fare”. E della tv, quando non ci andrà più, dichiara, non sentirà nessuna mancanza.

GUARDA IL VIDEO DELLA DIRETTA