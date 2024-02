La7, Otto e mezzo. Sarcasmo di Bersani su Meloni: "Io pettinavo le bambole, lei..."

La7, Otto e mezzo. Il sarcasmo di Bersani su Meloni: "Lei ha fatto politica tutta la vita, io pettinavo le bambole..."

Pier Luigi Bersani ospite su La7 a Otto e mezzo di Lilli Gruber su Giorgia Meloni: "L'antifascismo non sono noccioline, dopodiché se lei ha fatto politica tutta la vita, io mi inchino e le dico che io ho pettinato le bambole tutta la vita...".

Otto e Mezzo su La7, Bersani: "Inutile che parli dei suoi grandi successi, esca dal palazzetto e si faccia un giro in Sardegna..."

Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo sulla premier Giorgia Meloni: "Inutile che parli dei suoi grandi successi, esca dal palazzetto e si faccia un giro in Sardegna e poi si chieda come mai c'è questa movida delle forze di centrosinistra. I sardi hanno voglia di cambiare", spiega nel programma di Lilli Gruber in onda su La7.

La7, Otto e mezzo, Bersani sulle elezioni in Sardegna: "Se parte uno squillo di tromba da qui..."

Elezioni Sardegna, Pier Luigi Bersani al talk show di La7, Otto e Mezzo, spiega: "Se parte uno squillo di tromba da qui questo fa bene a tutta la compagnia...".