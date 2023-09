La7: Floris, Formigli, Gruber e... quando ripartono i programmi tv

La7, Parenzo a L'Aria che Tira debutta lunedì 11 settembre. Tornano Mentana, Gruber e Panella. Il debutto di Barbero

Informazione, approfondimento, inchieste, intrattenimento culturale e satira: al via la stagione 2023/2024 di La7.

Lunedì 11 settembre alle 11.00 si riaccende il daytime con la nuova edizione de L'Aria che Tira affidata a David Parenzo, in uno studio rinnovato. Nella stessa giornata alle 14.15 riprende anche Tagadà con Tiziana Panella che sarà in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. In prima serata dopo il consueto appuntamento con il Tgla7 delle 20 condotto dal direttore Enrico Mentana (tornato in video già a fine agosto) sarà la volta alle 20.30 di Lilli Gruber con il suo Otto e mezzo, appuntamento centrale con l’approfondimento politico della tv italiana. Alle 21.15 la prima novità assoluta della stagione con lo speciale In viaggio con Barbero - democrazia e dittatura, dove lo storico e professore accompagnerà i telespettatori in una delle sue acclamate lezioni che analizzano il passato per capire i nodi della contemporaneità..

La7: Formigli, Zoro, Floris... ecco quando tornano in tv

Giovedì 14 settembre segna il ritorno di PiazzaPulita con Corrado Formigli e il suo sguardo tagliente sull'attualità tra inchieste e dibattiti.

Venerdì 15 settembre è la volta di Propaganda Live: Diego "Zoro" Bianchi, Makkox e tutta la “banda” riprendono a vigilare sull'attualità col loro inconfondibile stile carico di satira e ironia.

Martedì 19 settembre spazio poi alla nuova stagione di Giovanni Floris e il suo DiMartedì con le interviste, i dibattiti, la politica e il focus sempre puntato sull’economia.

La7, il nuovo programma di Massimo Gramellini

Massimo Gramellini arriverà con il nuovo programma dal titolo In altre parole, a partire da sabato 23 settembre alle 20.30 con una puntata lunga che copre tutta la serata, mentre da domenica 24 settembre andrà in onda dalle 20.30 alla 21.15 lasciando il testimone della prima serata della domenica a Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda, che prosegue in versione settimanale, dopo l’eccellente stagione estiva che li ha visti protagonisti dell’access prime time sette giorni su sette.

Nel mese di ottobre completeranno il ciclo di ripartenze il rotocalco pomeridiano dedicato alla storia C’era una volta il Novecento condotto da Alessio Orsinger e Luca Sappino e la nuova edizione di Una giornata Particolare il programma di Aldo Cazzullo dedicato ai grandi personaggi della storia raccontati in una giornata che ha cambiato la loro vita e in molti casi i destini del mondo.