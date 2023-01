La7, saltano Gruber, Mentana e Floris, ecco che cosa è successo

Giornata da dimenticare per il palinsesto di La7. Causa uno sciopero del comparto tecnico, del personale e delle maestranze sono saltati tutti i programmi di approfondimento del mattino, le notizie del tiggì e perfino il talk serale "DiMartedì" con Giovanni Floris. Enrico Mentana sta facendo ogni tentativo per andare in onda alle 20, secondo quanto si apprende, ma non sarà facile visto che non essendo servizio pubblico la finestra di pochi minuti a disposizione per l'informazione difficilmente verrà aperta.

