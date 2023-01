LaPresse lancia divisione podcast. Già disponibili due notiziari, ecco quali

LaPresse si tuffa nel mondo dei podcast

LaPresse si tuffa nel mondo dei podcast. L’agenzia di stampa lancia una nuova divisione che si occuperà principalmente di informazione, con contenuti disponibili su tutte le piattaforme (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ecc), e offrirà i propri servizi sia agli editori che alle aziende, in Italia e negli altri paesi nei quali è presente.

Si parte con due notiziari, già disponibili: LaPresse Breaking News, quattro volte al giorno, in 2 minuti, racconta le principali notizie dall’Italia e dal mondo; e LaPresse Sport News, quotidiano di informazione, appunto, sportiva.

Ma, come riporta Primaonline, sono in preparazione due nuove produzioni sull’attualità e l’edizione statunitense, in lingua inglese, di LaPresse Breaking News. La divisione sta lavorando alla creazione di serie originali di informazione e intrattenimento offerti con una programmazione in streaming e in diretta.