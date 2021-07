LaPresse presenta il nuovo logo

LaPresse si rinnova. L'agenzia di stampa multimediale con sede a Milano cambia il proprio logo e si colora con un altro marchio che rappresenta sicuramente la strada percorsa, ma soprattutto la strada da percorrere. LaPresse cambia dunque veste e aumenta, inoltre, la sua capacità multimediale e internazionale, con nuove assunzioni e nuove professionalità, rinnovando e ampliando la sua partnership strategica con Associated Press, aprendo nuove sedi in Italia e nel mondo e nuovi siti di news in America, Europa e Africa.