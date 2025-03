Chi è Lavinia Orefici, dai genitori "famosi" a Quarta Repubblica: il ritratto della giornalista "presa per i capelli" da Prodi

Lavinia Orefici è figlia di due giornalisti ed è approdata a Mediaset nel 2016. Esperta di dinastie reali, ha realizzato un documentario su Elisabetta II

Hanno suscitato un certo scalpore le accuse della giornalista Lavinia Orefici nei confronti di Romano Prodi. L'inviata di Quarta Repubblica (Rete 4) afferma che l'ex presidente del Consiglio a seguito di una domanda sul Manifesto di Ventotene si sarebbe talmente arrabbiato da essere arrivato a tirarle i capelli e alcuni video diffusi nelle scorse ore sembrano darle ragione. "Io non sono una bugiarda quindi ho raccontato un fatto perché è successo", ha raccontato in studio a Quarta Repubblica.





Ma chi è la cronista Mediaset? Lavinia Orefici nasce ad Arona nel 1986 ed è giornalista professionista dal 2011. Il suo è un affare di famiglia dato che è figlia di Antonella Delprino, storica inviata di La Vita in Diretta, e del giornalista Oscar Orefici, scomparso nel 2014. Dopo le collaborazioni con Sky Tg24 e DiMartedì (La7), nel 2016 si trasferisce a Mediaset per occuparsi di attualità, costume e famiglie reali. Nel 2022 ha realizzato il documentario "The Queen – la favola", in occasione dei 70 anni di regno della regina Elisabetta II.





Lavinia Orefici collabora anche con il quotidiano Libero e ha pubblicato due libri: "Elisabetta II dalla A alla Z" e "Diana la principessa del popolo". Sappiamo che da anni vive a Roma ma scorrendo sui suoi profili social non si scopre molto sulla sua vita privata e le altre passioni al di fuori del giornalismo. Non è infatti noto se sia single o abbia una relazione.