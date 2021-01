'Le bimbe di Giuseppe Conte' esultano e lo osannano. "Oh Peppy, say it again"

Le bimbe di Giuseppe Conte. "Oh Peppy, say it again"

Il premier continua a far impazzire le sue fan sul web, sapiosessuali si dicono alcune, riunitesi già durante la prima ondata Covid della scorsa primavera, in Le bimbe di Giuseppe Conte. Il profilo su Facebook (ma anche su Instagram e su Twitter), tra foto di Conte in versione latin lover circondato da cuoricini e fiori, video, meme, commenti positivi, fino a vere e proprie dichiarazioni d'amore al loro "Peppy", è ormai diventato un fenomeno della rete.

L'ultimo video "Oh Peppy, say it again" arriva al termine del lungo discorso di Conte a Montecitorio di ieri 18 gennaio, in cui il premier cita in conclusione le parole del messaggio di fine anno del presidente Mattarella e il concetto greco di "sympatheia". Anche questa volta le Bimbe di Conte inondano il post di commenti, esultando e osannando il premier. Eccone alcuni.

Classe ed eleganza da vendere! Ma da quanto tempo non avevamo un presidente così visibilmente colto ed autorevole?

Bellissimo e bello e molto bello argomento complimenti dolcissimo Giuseppe e sei tu il vincitore ne sono più certa sei tu numero 1

Peppy sei troppo colto per il nostro parlamento

Sfoggia pure il greco con disinvoltura, io boh

Troppo colto e in gamba per sto paese di caproni... Grande Peppy

Ho studiato lettere classiche e posso dire che Conte ha pronunciato συμπάθεια molto meglio di tanti docenti di greco che ho avuto.

Quando parli Peppi' mi affascini

Over the top!!!!

La sapiosessualità è quella cosa che dicono che non esiste e poi arriva lui.

Peppy dimmi andamento della curva epidemiolosgica

A me fa impazzire anche se dice solo "istitussssionale"

Roba altamente erotica

In loop

IL VIDEO