Le Iene per arginare king Stefano De Martino: mossa a sorpresa di Mediaset nella guerra degli ascolti tv

Ascolti tv, Stefano De Martino re dell'Auditel

Stefano De Martino è il protagonista assoluto negli ascolti tv di questa stagione 2024/2025: il 35enne conduttore tv e ballerino di Torre Annunziata, a settembre ha preso in mano Affari Tuoi dopo l'era Amadeus e ha condotto Rai1 a una serie di successi senza fine. Una vera e propria imbattibilità, che ha sempre portato il game show di viale Mazzini non solo a vincere, ma letteralmente a stravincere. Gli ultimi dati lo collocano addirittura a punte che guardano da vicino quota 7 milioni, con lo share del 30% spesso (ab)battuto nel corso della stagione. I rivali? Striscia la Notizia segue staccatissima su Canale 5. Gli altri ancora piàù lontani.

Rai, Stefano De Martino torna con Stasera Tutto è Possibile

E ora Stefano De Martino è pronto a raddoppiare: torna infatti in prima serata su Rai2 con Stasera Tutto è Possibile, il comedy show in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, giunto all'undicesima edizione, la settima con lui in plancia di comando. Il cast? Squadra che vince non si cambia, confermati dunque Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni diventate cult. Mentre gli ospiti della prima puntata, a tema “On the road” sono Elisabetta Canalis, Max Giusti, Brenda Lodigiani, Peppe Iodice, Carlo Amleto. Vincenzo De Lucia vestirà i panni di Milly Carlucci.



Ascolti tv, Stasera Tutto è Possibile di Stefano De Martino, il crescendo record di Rai2 nella scorsa stagione

L'attesa è per la mattinata di mercoledì 29 gennaio con i dati degli ascolti tv sull'onda del successo del programma, con la scorsa stagione che portò al record storico: Stasera Tutto è possibile toccò il 14.33 per cento di share e 2 milioni 50 mila telespettatori lo scorso 23 maggio 2024 (picco di share al 18,9% alle 24.01 e di ascolto alle 22.46 con 2 milioni 629 mila telespettatori). La media stagionale? Fu del 11,44% di share e 1 milione 832 mila di ascolto, in crescita rispetto a quella precedente di 2,7% di share e di 350 mila telespettatori. Numeri importanti che giustificano l'attesa per la nuova stagione al via.

Le Iene vs Stasera Tutto è Possibile di Stefano De Martino: mossa di Mediaset nella guerra degli ascolti tv

Per contrastare una corazzata come Stasera Tutto è possibile, ecco la mossa a sorpresa di Mediaset che manda eccezionalmente in campo uno dei suoi programmi cult: Italia 1 manda in onda Le Iene condotto da Veronica Gentili e Max Angioni a 48 ore dalla solita puntata della domenica sera (chiusa in scia a Che tempo che fa di Fazio).

Un martedì sera di fuoco considerato che Rai1 manda i nuovi episodi della serie tv thriller Blackout 2 (con Alessandro Preziosi che sette giorni fa ha sbaragliato Zorro), Canale 5 propone La Vita è bella di Roberto Benigni, mentre La7 e Rete4 sono sempre impegnate nella guerra dei talk con DiMartedì di Giovanni Floris che sfida È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer.