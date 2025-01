Ascolti tv, Fazio-Che tempo che fa calo: Le Iene-Veronica Gentili in scia. Mina Settembre mette in ginocchio Canale 5

Ascolti tv ieri 26 gennaio 2025: Mina Settembre su Rai1 mette ko Tradimento di Canale 5

Mina Settembre su Rai1 si piazza sola al comando negli ascolti tv della prima serata di domenica con 4.470.000 spettatori (24.6%).

Secondo, ma a distanza si piazza Tradimento su Canale 5 con 2.088.000 spettatori (12.8%).

Ascolti tv, Fazio cala: Le Iene in scia a Che tempo che fa. Report? Ranucci cresce

Che tempo che fa con ospite Liliana Segre fa un passo indietro a 1.935.000 spettatori (9.5%). La scorsa domenica Fabio Fazio aveva infatti raggiunto 2.453.000 spettatori (12.1%).

Le Iene su Italia 1 scendono a 1.256.000 spettatori (8.8%). Nella precedente puntata la coppia Angioni-Gentili aveva incollato al video 1.289.000 spettatori (9.2%).

Sale invece Report su Rai3 a 1.578.000 spettatori (8.1%). La scorsa settimana Sigfrido Ranucci aveva interessato 1.485.000 spettatori (7.8%).

Zona Bianca su Rete 4 si conferma a 556.000 spettatori (3.8%). La scorsa domenica Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 550.000 spettatori (3.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 gennaio 2025 per le altre reti

911 su Rai2 con 560.000 spettatori (2.7%), La7 Doc - Hitler vs Churchill: L'Aquila e il Leone con 494.000 spettatori (2.6%), Cani sciolti su TV8 con 355.000 spettatori (1.9%).