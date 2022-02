Le iene ritornano, tutte le indiscrezioni della prima puntata

Filippo Roma sulla nuova stagione de "Le Iene"

Le indiscrezioni dello storico inviato Filippo Roma sulla nuova stagione 2022 de “Le Iene” che sta per iniziare. Il battesimo mercoledì 9 febbraio in prima serata su Italia Uno. Al timone Mammucari e Rodriguez.

Filippo, tutto pronto per mercoledì? Quali novità dobbiamo attenderci?

Un ’22 che inizia col botto! Cambio anche nella linea editoriale del programma. Per la prima volta infatti, dopo tante edizioni, si è deciso di virare un po’ più sulla leggerezza, sui contenuti brillanti, comici se vogliamo, visto il momento drammatico che stiamo vivendo. C’è una rivoluzione a livello di studio, con una scenografia del tutto innovativa. Due ambienti che “dialogheranno” tra loro, con l’aggiunta di due comici formidabili che al termine di ogni servizio commenteranno in maniera ironica quello che si è appena visto in onda. E poi, sui conduttori, beh, che dire, innanzitutto un grande ritorno, Teo Mammucari e in secundis una new entry, la “bomber” della Tv italiana, Belén Rodriguez.

Scoop e inchieste? Può accennare qualcosa?

Sulle inchieste dei miei colleghi ovviamente taccio, sulle mie qualcosa posso accennare. Sto preparando un pezzo dedicato ad un grosso spreco di denaro pubblico nella sanità campana. Parliamo di macchinari per le Risonanze Magnetiche costate una fortuna e destinate ad una serie di Nosocomi napoletani del valore di 3 milioni di euro e di cui – da 6 anni a questa parte – se n’è persa traccia. Stiamo parlando di strumentazioni essenziali per la salute delle persone, acquistate nel 2016 e mai arrivate. Un settore che sappiamo essere, soprattutto in questo periodo, molto critico.

Ovvero? Sarà per mercoledì 9 febbraio?

Ovvero un lavoro che mi ha visto impegnato diversi giorni. Dal Direttore Asl dell’epoca che fece l’acquisto fino al Presidente della Regione De Luca. Naturalmente dei vari personaggi coinvolti pochi si sono resi disponibili. Già questo la dice lunga! Tuttavia non so se riesco a confezionarlo per questa “prima” dell’anno. Al massimo prossima settimana.

Sue news personale?

Sì, ho chiuso la stagione di presentazioni della prima pubblicazione e sto lavorando al secondo nuovo romanzo che, Iene permettendo, dovrei terminare – se tutto va bene - per Marzo venturo. Ma ora prepariamoci a questa ennesima avventura con Davide Parenti.

