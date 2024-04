Le Iene 'Sanremo style' con Clara-The Kolors. Puntata del 2 aprile 2024, anticipazioni

Le Iene, le anticipazioni del 2 aprile. Tra gli ospiti, la cantante Clara

Martedì 2 aprile, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: la cantante Clara (oltreché attrice di Mare Fuori), una delle protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo con la canzone Diamanti Grezzi (e Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano Boulevard)

Le Iene: i servizi della puntata in onda il 2 aprile 2024

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, Franco Antonello insieme a suo figlio Andrea, un ragazzo di 31 anni autistico dalla nascita, saliranno sul palco della trasmissione con il fine di sensibilizzare sulla consapevolezza e la comprensione dello spettro autistico. La loro storia, nota al pubblico dal 2010 grazie ai servizi di Giulio Golia, sarà ripercorsa anche durante la puntata del 2 aprile.

Tra gli altri servizi in onda quello di Nicolò De Devitiis che, passando insieme a loro 48 ore, racconta la vita della band The Kolors che ha recentemente partecipato a Sanremo 2024 con 'Un ragazzo una ragazza' dopo aver fatto ballare tutta Italia la scorsa estate con 'Italodisco'

Dove vedere Le iene in tv e in streaming

La nuova puntata de “Le iene” in onda, martedì 2 aprile 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1 si può vedere anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, che offre la possibilità di seguirlo sia in live streaming che on demand.