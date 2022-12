Le Iene sotto accusa. Selvaggia Lucarelli: "Caldaie? Ennesimo servizio fuffa"

Le Iene nel mirino del web per i risparmi in bolletta. Selvaggia Lucarelli torna all'attacco. IL CASO

Il programma tv Le Iene, condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, in onda tutti i martedì sera in prima serata, torna ancora nel mirino della critica, questa volta per un servizio su presunti metodi per risparmiare sulla bolletta del gas. Il pubblico, si legge suò sito online Libero, non ci crede e anche Selvaggia Lucarelli torna all'attacco contro la trasmissione Mediaset. "Ennesimo servizio fuffa".

Martedì scorso, durante il programma, Matteo Viviani e Marco Fubini hanno presentato due metodi per risparmiare nella bolletta del gas. "Combinando poi insufflaggio e dimezzamento del funzionamento della caldaia, si potrebbe arrivare a ridurre le spese del 70-80%", annunciano gli inviati, ma tra il pubblico c’è chi non ci crede e si scatena la polemica sui social. Tra i vari interventi, spiccano quelli dei tecnici delle caldaie, che quel settore lo conoscono molto bene.

"Mi sembra molto strano, commenta un addetto ai lavori e lo riporta il sito online Libero, che le Iene si siano fidate di questa società privata che produce questo strumento senza aver riscontrato sul campo attraverso tutta una serie di controlli che dovevano fare la veridicità dello strumento stesso, Io sono nel settore e ho delle grandi perplessità sulle percentuali di risparmio date da un semplice strumento che non fa altro che spegnere e riaccendere la caldaia cosa che la caldaia fa già da sé (…) Mi dispiace pensar male ma mi sembra quasi una vera e propria pubblicità (…)". Molti i commenti dello stesso tenore, il caso fa discutere.