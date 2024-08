Le Iene traslocano, cambia la sera a settembre: Mediaset in tackle sul... Nove (e non solo)

Grandi manovra in casa Mediaset per l'autunno. Settembre sarà un mese caldissimo per Canale 5 pronta calare qualche asso sul tavolo degli ascolti tv, dal ritorno de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in access, al Temptation Island bis il martedì in prima serata (poi a ottobre quella serata spetterà a La Talpa di Diletta Leotta). Ma una sorpresa arriva anche da Italia 1 con... Le Iene.

Le Iene traslocano nella domenica sera di Italia 1 contro Fabio Fazio e... Amadeus

Programma storico e consolidato, che la seconda rete del Gruppo potrebbe usare strategicamente con un cambio di collocazione in palinsesto. Visto che, come detto, il martedì dei cugini di Canale 5 è agguerrito (malgrado non ci sia più la Champions League), ecco il trasloco. Lo rivela il sito di Davide Maggio secondo cui "la stagione 2024/2025 de Le Iene andrà in onda di domenica e la prima puntata, salvo variazioni, ci risulta essere il 22 settembre". In conduzione confermati Veronica Gentili con Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Piazzare Le Iene di domenica (senza dimenticate Le Iene Inside prima e Le Iene Show poi al giovedì sera) significa armarsi per una battaglia Auditel caldissima che nella scorsa stagione ha visto il Nove in prima fila con Che Tempo che fa di Fabio Fazio. Non solo. Domenica 22, il talk show ex Rai non sarà ancora partito, ma è prevista una prima serata attesissima sul canale di Warner Bros Discovery: Amadeus e lo show musicale Suzuki Music Party.

Non solo il Nove. La domenica era vedrà Rai3 in pole position con Report, senza dimenticare le fiction di Rai1 (che aprirà la stagione domenica 15 settembre con Sempre al Tuo Fianco con Ambra Angiolini)

Senza dimenticare Canale 5 con La Rosa della Vendetta e Rete 4 che da ottobre vedrà Bianca Berlinguer (prima ci sarà Zona Bianca di Giuseppe Brindisi) nel doppio impegno settimanale in prima serata oltre a quello del martedì