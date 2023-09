Libero, Senaldi fornirà idee a Sechi. E Pietro spinge per un posto in tv

Libero, Senaldi spinge per un programma tv. E con l'arrivo di Sechi alla direzione...

Senaldi brama un posto in Rai. Con l'arrivo di Mario Sechi alla direzione di Libero, tra gli appassionati di editoria si è insinuata una domanda: che fine farà il condirettore Pietro Senaldi? Verrà promosso? Degradato? Oppure rimarrà sulla sua poltrona?

Ebbene, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, oggi, giovedì 7 settembre, il neo-direttore del quotidiano avrebbe tenuto una riunione in cui si sarebbe parlato proprio del futuro dell’attuale condirettore. Sechi avrebbe infatti spiegato che Senaldi ricoprirà un ruolo in cui “fornirà idee al direttore”. Un incarico, questo, che fa pensare a un “declassamento” e che quindi per lui sia già pronta la poltrona di vicedirettore.

Ma non è tutto. Senaldi starebbe infatti chiedendo da tempo un posto in televisione, alla guida di un programma tutto suo. I più maligni, però, sostengono che davanti a sé non avrebbe trovato porte spalancate. Infatti, c’è chi dice che l’attuale condirettore di Libero abbia provato a bussare alla porta di Urbano Cairo, patron di La7, ma che non avrebbe avuto particolare successo. Ma non solo.