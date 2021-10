Libero Mail App su Huawei AppGallery

C'è una novità che riguarda l’App della Libero Mail, il popolare servizio di posta elettronica di Italiaonline, nato oltre 20 anni fa e sinonimo di tecnologia made in Italy, sicurezza e ricerca continua di soluzioni a vantaggio dell'utente. Da qualche giorno, infatti, la Libero Mail App è presente nella Huawei AppGallery anche per i devices Huawei di nuova generazione, mentre sui device precedenti l’app poteva già essere installata.

Ciò significa che sui nuovi devices Huawei, che utilizzano Huawei Mobile Services, sarà possibile effettuare il download della App relativa alla Libero Mail che, con i suoi circa 9 milioni di utenti unici mese (*), si conferma uno dei servizi di posta elettronica più usati in Italia. Dal canto suo la App, lanciata nel 2015, da allora è stata scaricata circa 8 milioni di volte.

La Huawei AppGallery, piattaforma ufficiale di distribuzione di app per cellulari e tablet della tech company cinese, produttrice anche di alcuni tra i modelli più sofisticati di smartphone in circolazione, è disponibile in oltre 170 paesi, il che la rende il terzo più grande marketplace di app al mondo in cui nuove app internazionali e locali vengono aggiunte regolarmente; un gateway aperto in cui gli utenti possono scoprire, trovare e scaricare in modo semplice e sicuro migliaia di app. In quanto app store ufficiale Huawei, AppGallery è preinstallato su tutti gli smartphone e tablet Huawei. È inoltre compatibile al 100% con i dispositivi Android.

La Libero Mail App è tra le applicazioni “made in Italy” più popolari e meglio recensite del settore. In primis per la sua interfaccia intuitiva semplice e immediata e per la sua natura multiaccount che permette all’utente la gestione di tutte le proprie caselle di posta (non solo Libero, ma anche Gmail, Yahoo, Hotmail, Tiscali, Virgilio…) passando da una all’altra soltanto muovendo il dito sullo schermo: una scelta di apertura finalizzata a consentire una migliore fruizione ai sempre più numerosi utenti multiaccount.

Altre feature di rilievo della app sono: la barra dei comandi in basso sullo schermo che facilita l’interazione con una sola mano e rende più semplice l’accesso a tutte le funzioni principali, le notifiche personalizzabili sui diversi account di posta; il reperimento veloce delle informazioni in rubrica; la modalità avanzata di ricerca e la possibilità di collegare l’app alla fotocamera per scattare e allegare foto in modalità più rapida.

Un’app ricca di funzionalità, quindi, veloce e facile da usare e in grado di semplificare le interazioni quotidiane di milioni di utenti. Libero Mail App è disponibile per dispositivi Android, iOS e Huawei.

(*Dato: Audiweb, luglio 2021)