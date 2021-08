LinkedIn, Ceo sempre più social: Winkelmann (Lamborghini) al top. La Top 30

Aumenta sempre di più la necessità per le aziende di gestire al meglio, anche sul digitale, la propria esposizione e le proprie relazioni, al fine di coglierne le opportunità e difendersi dai rischi. La brand advocacy da parte dei dipendenti, in particolare dei top manager, sta aumentando il proprio peso portando sempre più organizzazioni ad investire tempo e risorse in termini di governance della comunicazione digitale e in programmi di formazione e coaching. L’attenzione di tutti gli interlocutori interni ed esterni verso la comunicazione dei leader aziendali sui social media non è mai stata così alta.

Pubblico Delirio, società di consulenza di reputazione digitale, ha aggiornato la mappatura della presenza e l’analisi della comunicazione su LinkedIn dei Ceo delle più grandi aziende che operano in Italia per vedere cosa è cambiato a distanza di un anno dalla prima edizione.

LinkedIn, i 30 Ceo più seguiti

La composizione della Top 30 aggiornata al 16 luglio 2021 diventa più variegata. “Il settore Finance resta tra i più rappresentati ma scende da 11 a quattro manager”, rivela Stefano Chiarazzo, fondatore di Pubblico Delirio e autore per FrancoAngeli del libro “Social Ceo”. Reputazione digitale e brand advocacy per manager che lasciano il segno, “a pari merito con Energy & Utility, Automotive e Retail che aumentano il loro peso in classifica”. Poi Pharma e Tech stabili a quota due.

Sale a 22.200 la media dei follower dei trenta Ceo più seguiti, 7.600 in più rispetto a luglio 2020. Considerando solo i primi dieci la media è esattamente il doppio: 44.500. Leader assoluto è Stephan Winkelmann che, tornato alla guida di Automobili Lamborghini mantenendo anche la presidenza di Bugatti, con 79.600 follower entra in classifica direttamente al primo posto. Segue Luca De Meo di Renault Group a 63.400, che registra la crescita maggiore: +35.000 follower. Terzo, Marco Alverà di Snam con 56.000 follower, che con 25.100 follower in più in un anno quasi raddoppia il suo seguito.

Seguono Nerio Alessandri di Technogym, Francesco Starace di Enel Group e Corrado Passera di Illimity Bank. Chiudono la Top 10 Claudio Descalzi di Eni, Giampaolo Grossi di Starbucks Italia, Andrea Pontremoli di Dallara e Francesco Pugliese di Conad. Anche quest’anno troviamo tre top manager donna in classifica: Cristina Scocchia di Kiko Milano new entry all’undicesimo posto, Silvia Candiani di Microsoft al sedicesimo, in salita di sei posizioni, e Fabiana Scavolini di Scavolini, stabile al trentesimo. La Top 30 completa è consultabile sul sito ufficiale di Pubblico Delirio.

(Segue...)