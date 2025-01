Lo Stato delle Cose, anticipazioni: l'ex giudice Bellomo racconta la sua verità, poi continua l'inchiesta sulle curve di Inter e Milan

Lo Stato delle Cose, anticipazioni: in studio l'ex giudice Francesco Bellomo. Si parlerà anche di Donald Trump, Matteo Messina Denaro e dell'ultimo capitolo sull'inchiesta sulle curve di Milan e Inter

Torna l’appuntamento settimanale con Massimo Giletti e Lo Stato delle Cose, in onda lunedì 20 gennaio alle 21.20 su Rai3. Tra i protagonisti della puntata, Francesco Bellomo, l'ex giudice del Consiglio di Stato, che è stato al centro di uno scandalo mediatico-giudiziario. Voleva che alcune allieve del suo corso per entrare in magistratura, rispettassero un preciso dress code: imponeva che indossassero minigonne e tacchi alti. Per i giudici non ha commesso reato, ma è stato ugualmente espulso dalla magistratura. A Lo Stato delle Cose racconterà la sua verità.

Massimo Cacciari e Giovanna Botteri interverranno, poi, per commentare l’America di Donald Trump nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, mentre Stefano Bonaccini, Giovanni Donzelli, Ilaria Cucchi, Francesco Storace e Marta Collot si confronteranno sul tema della sicurezza, dopo il caso Ramy che ha infiammato alcune piazze d’Italia e dopo la discesa in campo dell’ultradestra dei Patrioti.

Nuovo capitolo dell’inchiesta sulle “doppie curve” di Inter e Milan perché le confessioni del capo ultrà Andrea Beretta ai pm confermano che gli intrecci tra gli affari a San Siro e la ‘ndrangheta sono molto stretti. Viaggio dunque in Calabria, nella provincia di Vibo Valentia, da dove parte la scalata di Antonio Bellocco, rampollo di un importante clan calabrese, ai vertici della curva nord dell’Inter.

Torna al centro delle cronache Matteo Messina Denaro perché in questi giorni un’altra delle sue amanti, un’altra insegnante di Campobello di Mazara, è stata indagata per favoreggiamento aggravato. La donna ha raccontato a Sandra Amurri la sua vicinanza al latitante.