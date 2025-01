Messina Denaro: "Giocavo a poker e andavo al ristorante". Il boss non si nascondeva

Messina Denaro, ritrovato il suo diario: vacanze e lusso come fosse un turista qualunque

Matteo Messina Denaro non si è mai nascosto, nel suo diario lasciato alla figlia Lorenza, riconosciuta dal boss della mafia solo sul punto di morte, sono contenuti dettagli della sua vita da turista qualunque. I documenti che i Ros hanno ritrovato in uno dei suoi covi a Campobello di Mazara (Trapani), non lasciano spazio alle interpretazioni, Messina Denaro conduceva una vita normalissima in mezzo alla gente, il capo della mafia non si nascondeva. Mentre gli investigatori diffondevano suoi improbabili identikit, lui se la rideva e - riporta Il Corriere della Sera - si faceva fotografare dalla fidanzata di turno con, sullo sfondo, l’Arena di Verona. Nel covo c'era un libricino di 94 pagine destinato alla figlia Lorenza, in cui il boss le racconta la sua vita.

"Giocavo a poker, mangiavo al ristorante", ha spiegato. Una vita come tante interrotta dalla malattia che l’ha costretto a cambiare abitudini. "Mi avete preso per questo", ha tenuto a dire più volte agli investigatori che l’hanno catturato grazie alle tracce lasciate dalle terapie mediche, ostentando la stessa sicurezza che si legge nei diari scritti per la ragazza.

Una ostentazione di normalità che - prosegue Il Corriere - traspare anche dai verbali di interrogatorio reso agli inquirenti dopo la cattura, quando ha descritto ai pm la filosofia della sua vita da ricercato: "Se vuoi nascondere un albero piantalo in una foresta", la sintesi, frutto della citazione di un proverbio ebraico, della strategia che l’ha reso imprendibile per 39 anni, consentendogli di vivere in mezzo alla gente, frequentare donne, perfino farsi fare tatuaggi nel centro di Palermo. Nel diario anche le immagini delle sue vacanze in Sardegna e delle serate romane.