Lo Stato delle Cose, anticipazioni: dalla pace in Ucraina al vento di destra che soffia in Europa. Tutti i temi

Lo Stato delle Cose, anticipazioni: si parlerà di spionaggio, possibile pace in Ucraina e della crescita delle destre europee

Nel nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, in onda lunedì 24 febbraio alle 21,20 su Rai3, Massimo Giletti intervisterà Matteo Renzi sui fronti aperti del governo, sulla partita politica di Giorgia Meloni tra Stati Uniti e Europa e sui recenti casi di spionaggio avvenuti nel nostro paese. Si confronterà poi, nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, con Michele Santoro e con il professore Alessandro Orsini. Qual è il nuovo stato del conflitto, alla luce della svolta impressa da Donald Trump? E quale ruolo avrà l’Unione europea?

Un dibattito tra l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci e la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi sarà dedicato alle elezioni in Germania e al vento di destra che soffia in Europa.

Continua l’inchiesta sulle curve di Inter e Milan con intercettazioni esclusive su Antonio Bellocco, l’ex capo ultras dell’Inter esponente di una importante cosca della ‘ndrangheta, ucciso il 4 settembre scorso dall’altro capo ultras Andrea Beretta. Viaggio in Calabria per approfondire il peso della cosca Bellocco e i suoi legami con la politica locale e gli affari al nord. Continua l’approfondimento sui rapper vicini agli ultras del Milan e recentemente arrestati e si parlerà anche di Fedez nonostante non sia indagato nell’inchiesta. Il racconto del suo “dopo festival” tra ombre e luci, polemiche e successi, con un video esclusivo che pone nuovi interrogativi.