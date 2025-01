Lo stato delle cose, Bonaccini riconosce la "nostalgica" in diretta e scoppia la rissa. VIDEO

Scontro in diretta su Rai 3 da Giletti, anche il conduttore contro Selene Ticchi: "Si deve vergognare"

Scontro in diretta tra l'ex presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e Selene Ticchi, ex esponente di Forza Nuova che il 28 ottobre 2018 indossò la maglietta con la scritta "Auschwitzland" finendo a processo per la violazione della Legge Mancino.