Lotteria scontrini, estrazione 8 aprile: premi e come sapere se si ha vinto

Lotteria scontrini, estrazione 8 aprile: in palio 10 premi fino a 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per i commercianti

Oggi giovedì 8 aprile 2021 si tiene la seconda estrazione della lotteria scontrini. In palio ci sono 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti che partecipano all'iniziativa oltre a un premio annuale fino 5 milioni di euro. La lotteria degli scontrini è stata introdotta a febbraio nell'ottica del piano Cashless e permette ai consumatori di ogni ottenere un biglietto per ogni acquisto effettuato presso un negozio fisico con carta di credito o di debito, bancomat e app di pagamento digitale. Non sono inclusi gli acquisti effettuati in ambito professionale.

Lotteria scontrini, come funziona

Per partecipare alla lotteria scontini bisogna dotarsi del Codice Lotteria, che può essere richiesto gratuitamente sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it inserendo il proprio codice fiscale. Il codice andrà presentato all'esercente al momento dell'acquisto. Sarà lui a registrarlo e farlo comparire sullo scontrino cartaceo.

Per ogni euro di spesa si ottiene un biglietto della lotteria scontrini (oltre 0,49 centesimo si approssima per eccesso). Ogni biglietto permette di partecipare alle estrazioni settimanali (a partire dal 10 giugno per gli acquisti effettuati dal 31 maggio al 6 giugno), mensili e annuali. Non c'è quindi una soglia minima di spesa per accedere all'iniziativa. Per l'estrazione dell'8 aprile sono validi i biglietti emessi dal primo al 31 marzo 2021.

Le prossime estrazioni mensili della lotteria scontrini sono così calendarizzate:

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre

Lotteria scontrini, come sapere se si ha vinto

I biglietti fortunati vengono pubblicati sul sito e i profili social del Ministero delle Dogane e dei Monopoli oltre che sul portale della lotteria scontrini. I vincitori verranno comunque avvisati anche tramite SMS, via PEC o una raccomandata A/R. Si ha tempo fino a 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta vincita per ritirare il premio. Non serve conservare lo scontrino cartaceo, per ritirare il premio bisognerà però presentare i documenti che attestino l'avvenuto l'acquisto associato al biglietto vincente.

Per quanto riguarda i commercianti, invece, i vincitori verranno contattati tramite:

la partita IVA registrata nella banca dati del Sistema Lotteria

via PEC

raccomandata A/R

L’estrazione è considerata nulla o comunque non valida quando: