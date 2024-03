Lucano: "Fiction Rai su di me? Bloccata, motivi politici". La replica: "Falso"

Rai, il giallo della fiction su Mimmo Lucano mai trasmessa. L'ex sindaco attacca: "Mossa politica"

Tra Mimmo Lucano e i vertici della Rai è scontro. L'ex sindaco di Riace accusa i dirigenti di Viale Mazzini di non voler mandare in onda la fiction dedicata a lui. Lucano ha detto senza mezzi termini. "I vertici della Rai hanno paura di questa fiction. Io so - spiega l'ex sindaco di Riace a Klaus Davi durante il web talk KlausCondicio su YouTube - che al produttore Roberto Sessa è stato detto dall'amministratore delegato della Rai che la teoria dell'immigrazione contenuta in questo film può essere mandata in onda". Lucano ha denunciato un nuovo blocco della fiction Rai "Tutto il mondo è paese" diretta da Giulio Manfredonia e interpretata da Beppe Fiorello, per motivi politici.

La smentita della Rai

"In merito alla notizia di un colloquio tra l'Amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il produttore Roberto Sessa, come riferito dal signor Mimmo Lucano, - riporta una nota di Viale Mazzini - nel quale si sarebbe parlato della messa in onda della Fiction sul "modello Riace" si precisa che quanto riportato è totalmente falso. I termini attribuiti e riportati dal produttore non appartengono alla dialettica dell'Amministratore delegato. In assenza di una smentita ufficiale l’Azienda si riserva di tutelarsi in ogni sede".