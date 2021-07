M5s, Rocco Casalino inarrestabile. Il suo libro "Il Portavoce", sarà un film

M5s, Rocco Casalino inarrestabile. Il suo libro "Il Portavoce", sarà film

La crisi del M5s sfiora soltanto Rocco Casalino, sempre più in ascesa. L'ultima novità - si legge sul Corriere della Sera - riguarda il suo libro "Il Portavoce", il gruppo Mondadori e il diretto interessato hanno firmato un accordo per la cessione dei diritti dell’autobiografia (edita da Piemme) alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa: diventerà un film. L’infanzia di Casalino a Ceglie Messapica (Brindisi), la Germania in cui è stato figlio di immigrati, la Milano degli esordi giornalistici a Telelombardia, poi la casa del Grande Fratello a Roma e dopo di nuovo più su, fino al cuore pulsante del potere esecutivo: la stanza del portavoce del presidente del Consiglio, a Palazzo Chigi.

«Non mi ha regalato niente nessuno. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato… è perché non dimentico mai da dove sono partito», si legge nel libro, in una di quelle frasi che già si immaginano proiettate sul grande schermo. Il libro, scritto con il governo Conte ancora in sella, - prosegue il Corriere - mandato in stampa quando l’esecutivo dell’Avvocato è entrato in crisi e arrivato nelle librerie tre giorni dopo il giuramento di Mario Draghi, è stato considerato da detrattori e amici come una specie di House of Cards in salsa nostrana, paragone agevolato anche dalla copertina che vede Casalino seduto nella stessa posa di Kevin Specey nella serie tv americana.