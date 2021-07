Casalino, rottura a 5S in scena. Ma l'ex portavoce è in Puglia per il vaccino

Scissione sì, scissione no. Mentre a Roma andava in scena il “delirio a 5 Stelle” sulla sorte del Movimento fondato da Beppe Grillo e lo scontro fra il comico e l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul nuovo statuto, per l’ex portavoce di Conte era tempo invece di farsi il vaccino, come per tutti gli italiani del resto.

Secondo quanto risulta ad Affari, infatti, Rocco Casalino questa settimana è stato nel suo Paese natale a Ceglie Messapica per ricevere la prima dose del siero anti-Covid nell’hub vaccinale locale. Rimarrà deluso quindi chi lo avrà immaginato nei Palazzi della Capitale, proprio 24 ore prima della conferenza stampa di Conte a brigare per orientare i destini del M5S in una delle settimane più importanti della vita dei grillini.



Mentre ormai Grillo e l'ex premier si parlavano soltanto per mail non lasciando presagire nulla di buono per il prosieguo, Casalino, spesso definito la vera eminenza grigia del Movimento, era in Puglia. Lontano da organigrammi, pontieri e tatticismi vari.