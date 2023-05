MediaTech

Mercoledì, 17 maggio 2023 Maltempo in Emilia-Romagna, caos ad Agorà. Giandotti furiosa contro l'inviata Nel servizio del programma Rai, l'inviata Gubellini fa infuriare la conduttrice per non aver rispettato le linee guida per l'emergenza maltempo di Redazione Mediatech