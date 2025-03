Manuela Arcuri svela il flirt con Francesco Totti: "Eravamo ragazzini, ma..."

Manuela Arcuri parla della breve relazione con Francesco Totti: "Ci siamo frequentati da ragazzini. Tutte volevano fidanzarsi con lui ma io volevo una storia seria"

Manuela Arcuri nell'ultima puntata di La Volta Buona condotto da Caterina Balivo è tornata a parlare del suo breve flirt con Francesco Totti che risale ormai a oltre 20 anni fa. "Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria. Pre matrimonio, di tutti", ha spiegato la 48enne.

"Io cercavo una storia seria, ho sempre voluto una famiglia e sapevo già che con lui non sarebbe stato così. - ha continuato Manuela Arcuri - Aveva una vita piena di donne, era ambito. Un calciatore simpatico e bello, si sapeva che aveva un debole. Ci fu un bacetto o poco e niente. Io la storia l'avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani".

Manuela Arcuri ha quindi commentato la fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi, che pare sia stato costellato di tradimenti da ambo le parti: "Tutte volevano fidanzarsi con lui. Aveva tantissime donne ai suoi piedi, era facile per lui cadere in tentazione. Questo ovviamente non giustifica il tradimento. Bisogna avere il coraggio di chiudere prima del tradimento, bisogna capire quando una storia è finita".

Infine, Manuela Arcuri ha smentito nuovamente che la storia con Gabriel Garko fosse studiata a tavolino: "Era un amore nato sul set tra un bacio e l'altro. Era vera, non organizzata o finta. Eravamo inseguiti da loro, forse la storia dove ne ho avuti di più. Ci piaceva fino a un certo punto, perché poi la tua vita non è più privata ma diventa pubblica. Non avevamo più un'intimità".

Manuela Arcuri è tra le nuove ospiti fisse di Storie di donne al bivio Weekend in onda su Rai1. All'interno del programma la showgirl si occupa della rubrica della Posta del cuore.