Mara Venier ha ceduto al ritocchino estetico? Il prima e il dopo. FOTO

Mara Venier ha ceduto alla chirurgia estetica? Il prima e il dopo svelerebbe il ritocchino

Mara Venier, anzi la “zia Mara” – come ama farsi chiamare – ha ceduto alla chirurgia estetica? È la domanda che si pongono molti spettatori, specialmente quelli che da ben 14 edizioni la seguono alla conduzione di “Domenica In”, e non solo.

A svelare l’arcano se la nota conduttrice 72enne sia ricorsa a dei “ritocchini” ci ha pensato “Striscia la notizia”, alla quale Mara si è raccontata a cuore aperto; in questo caso confessando di aver vissuto in passato – prima di incontrare il marito Nicola – una relazione tossica che l’ha profondamente segnata: “Non ne ho mai parlato e non ne volevo parlare, poi ho ritenuto che fosse necessario” dice la Venier dimostrando una forte vicinanza alle altre donne che vivono la stessa situazione. Una situazione pesante, che la conduttrice ammette di non aver denunciato all’epoca a causa della paura: “La Mara di 30 anni fa non è la Mara di adesso: il dolore, il vissuto, la crescita. C’è stato un cambiamento radicale in me”.

Che quel cambiamento sia stato anche fisico? Secondo il tg satirico di Mediaset sì, e lo dimostrerebbero le foto poste a confronto. A essere incriminati il viso e le labbra.