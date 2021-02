Venier e la bufala sul marito morto, "È vivo. Vergognatevi". Lo sfogo social

Mara Venier, sfogo social dopo la bufala web che dava il marito per morto

Mara Venier si sfoga sui social dopo la bufala diffusa sul web che dava il marito Nicola Carraro per morto. "Nicola Carraro, marito Mara Venier: è morto. Ci mancherà", è il titolo apparso su un sito nelle ultime ore, in seguito al quale molte persone hanno rivolto alla conduttrice di Domenica In le proprie condoglianze.

Venier dopo aver velocemente smentito la bufala, sul suo account Instagram si è lasciata andare a uno sfogo durissimo, al quale hanno fatto seguito tutta una serie di commenti e consigli da parte delle colleghe del mondo dello spettacolo indignate per l'accaduto. "Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che c*** scrivete !!!!!vergognatevi!!!! Siete delle m***!!!!!!Continuo a ricevere messaggi..#megratto #taccivostra", è la didascalia del post con lo screenshot.

Tra i commenti a supporto diversi nomi noti, da Laura Pausini che scrive "Che vergogna Mara... Mi dispiace per quello che state vivendo.. un bacio grande a te e a Nicola", a Elena Santarelli che commenta "Lo avevano scritto anche di mio figlio quando era malato di cancro ...non sai le telefonate ..ho pensato 'pensa se mia mamma capita in un articolo così' che tristezza", a Michelle Hunziker: "Ma roba da matti...".