Marco Travaglio e Andrea Scanzi, quando va in onda speciale sul Nove

Accordi&Disaccordi Speciale Elezioni Europee quando va in onda sul Nove

Speciale Elezioni Europee sul Nove: “Accordi&Disaccordi" andrà in onda mercoledi 12 giugno in prima serata sul canale ammiraglia di Warner Bros Discovery con diretta a partire dalle 21:25.

Marco Travaglio-Andrea Scanzi e non solo: gli ospiti di Luca Sommi per lo speciale Accordi&Disaccordi

Il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi ospita Massimo Cacciari, Antonio Padellaro e Italo Bocchino. In studio si commenteranno i risultati elettorali, che hanno visto un ottimo risultato per Fratelli D'Italia, il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni, ma anche il balzo del Pd, il crollo del Movimento 5 Stelle, il superamento di Forza Italia sulla Lega e un buon riscontro dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

Come sempre, saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi, per approfondire gli scenari che si aprono in Europa dopo il voto dell'8 e 9 giugno.

Lo Speciale di “Accordi&Disaccordi” è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.