Mare Fuori boom in scia a queen Maria De Filippi! Top programmi social ranking

Mare Fuori boom in scia a queen Maria De Filippi! Top programmi social, la classifica

‘Amici’ di Maria De Filippi domina nella nella top15 di gennaio 2024 dei programmi più social stilata da Sensemakers per Primaonline.it. Il talent di Canale 5 si conferma in prima posizione con 8,4 milioni di interazioni e un record di video views 76,3 milioni.

Al secondo posto ‘Che tempo Che Fa’: il talk show di Fabio Fazio non vola solo negli ascolti tv (per la felicità del Nove), ma anche a livello social dove guadagna due posizioni col suo trend in crescita di interazioni (+31% a 4,6 milioni), senza dimenticare un buon andamento nelle video views (+14% a 16 mln).

Tra Maria De Filippi e Fabio Fazio il fenomeno del mese è rappresentato da Mare Fuori, la serie tv di Rai che in queste settimane è partita con la quarta stagione: quinto posto per interazioni con le attività di teasing in vista del lancio successivo su Raiplay (e in seconda battuta su Rai2 dove è ripartita il 14 febbraio con le prime due puntate) e secondocome visualizzazioni (49,2 milioni).

Maria De Filippi regina dei programmi social. Grande Fratello e Masterchef in top-5

Maria De Filippi comunque è la vera regina. Oltre ad ‘Amici’ è in top-15 con altri due programmi by Fascino: ‘Uomini e donne’ è ottavo e tocca quota 26 milioni di video views e e ‘C’è Posta per te’ al quindicesimo nonostante la stagione nel 2024 sia partita attorno a mese mese (il 13 gennaio).

Tra gli altri programmi da segnalare il terzo posto nelle interazioni del Grande Fratello di Alfonso Signorini (4,1 milioni, mentre le video views sono 9,4 mln) e Masterchef che fa brindare Sky con i suoi numeri social da top-5 (3,8 mln interazioni e 25,7 video wievs).

Report in top-10 davanti a Fiorello nella classifica dei programmi social

Tra i primi 10 dei programmi più social stilata da Sensemakers per Primaonline.it. citazioni per Verissimo di Silvia Toffanin (3 milioni di interazioni), Le Iene (2 mln per il programma di Italia 1), la serie Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero (1,4 mln) e Report (1,1 mln il programma di Sigfrido Ranucci) che tiene fuori dalla top-10 Viva Rai2 di Fiorello (a quota 1 mln)